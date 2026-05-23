Um homem de 26 anos foi preso em flagrante, na madrugada deste sábado (23), durante um patrulhamento de rotina da Polícia Militar, na quadra 35 da rua Antônio Alves, nos Altos da Cidade, em Bauru, suspeito de furtar fios de um imóvel comercial que está para locação.

policiais relataram ter abordado o homem após atitude considerada suspeita durante patrulhamento. Segundo os policiais, o conduzido carregava um saco plástico preto e, ao perceber a aproximação da viatura, mudou bruscamente de direção e tentou fugir, sendo alcançado após perseguição a pé por, aproximadamente, três quarteirões.

Durante a abordagem, teria resistido, motivo pelo qual os agentes afirmam ter utilizado força moderada e algemas.

Após a contenção do suspeito, os policiais informaram ter encontrado fios elétricos em posse do conduzido, posteriormente apontados como produto de furto. O suspeito teria admitido informalmente a subtração da fiação e declarado que pretendia trocá-la por entorpecentes.