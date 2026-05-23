O Sebrae-SP realiza entre os dias 25 e 29 de maio mais uma edição da Semana do MEI em Bauru. A programação contará com capacitações gratuitas, orientações empresariais e um mutirão de atendimento voltado aos microempreendedores individuais (MEIs), empresários e pessoas interessadas em empreender. A iniciativa tem como principal parceira a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda (SEDECON) de Bauru e reúne diversas instituições parceiras para ampliar o acesso a serviços e informações voltados aos pequenos negócios.
A programação terá início no dia 25 de maio, com a oficina “Mãos na Massa com IA: Transforme o jeito de Empreender”, realizada das 19h às 21h, no Sebrae Bauru. A atividade vai apresentar aplicações práticas da inteligência artificial no dia a dia dos pequenos negócios. Já no dia 26 de maio, será realizada a capacitação “Nota Fiscal: entenda de uma vez qual modelo você deve utilizar”, no Sebrae Aqui Sedecon.
No dia 27 de maio, a programação inclui a oficina “Comece a planejar a formalização do seu negócio”, além do lançamento do projeto “Artesanato: Do Feito à Mão ao Feito para Crescer”, voltado ao fortalecimento dos empreendedores do setor artesanal da região.
Um dos destaques da Semana do MEI será o Mutirão de Atendimento e Regularização do MEI, que ocorre nos dias 28 e 29 de maio, das 9h às 17h, na Praça Rui Barbosa, no Centro de Bauru. O espaço contará com uma estrutura de 250 metros quadrados preparada para receber os empreendedores, com área de espera, climatizadores, bebedouros, carregadores de celular e diversos serviços gratuitos de orientação e regularização.
Durante o mutirão, os participantes poderão acessar serviços como abertura, alteração e baixa de MEI, entrega da Declaração Anual de Faturamento, parcelamento de débitos, emissão de nota fiscal de serviços, orientações contábeis, consulta de benefícios previdenciários, regularização cadastral, acesso ao crédito e consultorias em finanças e marketing.
A ação contará ainda com a participação de instituições parceiras como Sebrae Aqui, Banco do Povo, INSS, Receita Federal, PGFN, SENAI, SENAC, SEFAZ, Sindicon, Sest Senat, Sesi, entre outras entidades públicas e privadas que irão oferecer orientações, atendimento e divulgação de oportunidades de capacitação para os empreendedores. Além dos atendimentos, o evento também terá uma Loja Colaborativa com a participação de 20 microempreendedores individuais, que irão expor e comercializar produtos e serviços ao longo dos dois dias de mutirão.
“A Semana do MEI é uma oportunidade para aproximar os empreendedores dos serviços, orientações e capacitações que podem contribuir para o crescimento e fortalecimento dos pequenos negócios. Nosso objetivo é oferecer atendimento acessível e soluções práticas para apoiar quem já empreende e quem deseja começar”, destaca Danielle de Matos, analista de negócios do Sebrae-SP em Bauru.
As atividades são gratuitas e as inscrições para as capacitações podem ser realizadas pelos links abaixo. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (14) 3104-1715 ou pelo WhatsApp (14) 3104-1738.
Ações
Mãos na Massa com IA: Transforme o jeito de Empreender
(trazer celular, notebook ou tablet)
25/05 – 19h às 21h
Local: Sebrae Bauru – Av. Duque de Caxias 16-82, Bauru/SP
Link de Inscrição (gratuito): https://forms.office.com/r/rmicG0keqW
Nota Fiscal Entenda de uma vez qual modelo você deve utilizar.
26/05 – 08h às 10h
Local: Sebrae Aqui Sedecon – Avenida Duque de Caxias 16-55, Bauru/SP
Link de Inscrição (gratuito): https://inscricao.sebraesp.com.br/produto/turma/38463913
Comece a planejar a formalização do seu negócio
27/55 – das 10h às 11h
Local: Sebrae Aqui Sedecon – Avenida Duque de Caxias 16-55, Bauru/SP
Link de Inscrição (gratuito): https://inscricao.sebraesp.com.br/produto/turma/38353318
Lançamento do Projeto Artesanato: Do Feito à Mão ao Feito para Crescer
27/05 – das 09h às 11h
Local: Sebrae Bauru – Av. Duque de Caxias 16-82, Bauru/SP
Link de Inscrição (gratuito): https://forms.office.com/r/1tftZvKW0G