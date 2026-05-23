O Sebrae-SP realiza entre os dias 25 e 29 de maio mais uma edição da Semana do MEI em Bauru. A programação contará com capacitações gratuitas, orientações empresariais e um mutirão de atendimento voltado aos microempreendedores individuais (MEIs), empresários e pessoas interessadas em empreender. A iniciativa tem como principal parceira a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda (SEDECON) de Bauru e reúne diversas instituições parceiras para ampliar o acesso a serviços e informações voltados aos pequenos negócios.

A programação terá início no dia 25 de maio, com a oficina “Mãos na Massa com IA: Transforme o jeito de Empreender”, realizada das 19h às 21h, no Sebrae Bauru. A atividade vai apresentar aplicações práticas da inteligência artificial no dia a dia dos pequenos negócios. Já no dia 26 de maio, será realizada a capacitação “Nota Fiscal: entenda de uma vez qual modelo você deve utilizar”, no Sebrae Aqui Sedecon.

No dia 27 de maio, a programação inclui a oficina “Comece a planejar a formalização do seu negócio”, além do lançamento do projeto “Artesanato: Do Feito à Mão ao Feito para Crescer”, voltado ao fortalecimento dos empreendedores do setor artesanal da região.