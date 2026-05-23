Pederneiras (26 quilômetros de Bauru) recebe, neste final de semana, a tradicional Feira das Nações, evento que integra as festividades dos 135 anos da cidade. A festa, que começou nesta quinta (21), segue até domingo (24), no Recinto de Exposições "José Augusto de Carvalho Neto", com entrada gratuita, reunindo nomes da música nacional, apresentações culturais e a famosa praça de alimentação com pratos típicos de diferentes países, além de espaço dedicado à valorização dos artistas locais.

A programação foi pensada para agradar todos os públicos. Neste sábado (23), além de apresentações de danças típicas, estão programados shows com Atitude 67 e banda Amigos da Resenha. No domingo, a agenda começa com apresentação da Pederneiras Jazz Band e segue com Máfia do Jazz, Orquestra Facmol, William Simon & Thiago e Maria Clara e JP (Show Infantil).

A tradicional praça de alimentação terá toda a renda revertida para manutenção dos serviços de importantes instituições do município. Nesta edição, a praça será coordenada pela Apae, Assistência Vicentina, Casa da Criança e Santa Casa. Além disso, a arrecadação proveniente da venda dos camarotes será integralmente destinada ao Fundo Social de Solidariedade de Pederneiras.