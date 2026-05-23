O Governo do Estado lançou, nesta quarta-feira (20), durante a Caravana 3D - Desenvolvimento, Dignidade e Diálogo, a pedra fundamental do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) Jaú, que será construído em um terreno na rua Rui Barbosa, na altura do numeral 1470, com investimentos de R$ 36 milhões, e previsão de conclusão em 18 meses. Também foram anunciados investimentos na expansão da capacidade hospitalar, modernização de unidades e fortalecimento da atenção básica na região.

Em Jaú (47 quilômetros de Bauru), o AME irá atuar no atendimento ambulatorial de alta resolutividade, com a oferta de consultas médicas e multiprofissionais, exames diagnósticos e procedimentos cirúrgicos em especialidades como cardiologia, neurologia, ortopedia, ginecologia, dermatologia e endocrinologia, entre outras, e produção estimada de mais de 10 mil consultas por mês.

"Esse é um sonho que, com muita luta, conseguimos transformar em realidade. Nosso povo merece ter um AME. Além de agilizar os atendimentos, não vamos mais precisar enviar tantos pacientes diariamente para outras cidades. Agradeço imensamente ao governador Tarcísio, ao Dr. Eleuses Paiva e a toda a equipe do Governo do Estado por ter atendido nosso pedido", disse o prefeito Ivan Cassaro.