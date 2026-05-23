O Governo do Estado de São Paulo autorizou, nesta semana, o início das obras do atracadouro de espera da eclusa de Bariri (56 quilômetros de Bauru), empreendimento estratégico para ampliar eficiência operacional da Hidrovia Tietê-Paraná. O anúncio foi feito durante a Caravana 3D em Bauru — iniciativa do Executivo paulista voltada à promoção de ações de desenvolvimento, diálogo e dignidade nas regiões do estado.

Com investimento de R$ 65,5 milhões, a obra tem início previsto para junho deste ano e prazo de execução de 12 meses. A intervenção vai reduzir o tempo de operação dos comboios, ampliar a segurança da navegação e aumentar a eficiência logística da hidrovia.

A ação integra o conjunto de investimentos do Governo de São Paulo para modernização da Hidrovia Tietê-Paraná. A secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística de São Paulo (Semil), Natália Resende, participou da cerimônia de anúncio do início das obras.