A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura, segue com inscrições para a seleção de bandas para o Vitória Rock 2026, evento que está marcado para os dias 15 e 16 de agosto, no anfiteatro do Parque Vitória Régia.

Estão previstas as contratações de quatro bandas de rock, que serão remuneradas com cachê. As inscrições devem ser feitas até 17h do dia 26 de maio. O edital e os formulários de inscrição estão disponíveis em https://www2.bauru.sp.gov.br/cultura/editais.aspx

Os formulários são para pessoa física, MEI e pessoa jurídica. Os interessados devem preencher o formulário apropriado, com as informações e anexos solicitados, conforme o edital.