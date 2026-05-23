A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura, segue com inscrições para a seleção de bandas para o Vitória Rock 2026, evento que está marcado para os dias 15 e 16 de agosto, no anfiteatro do Parque Vitória Régia.
Estão previstas as contratações de quatro bandas de rock, que serão remuneradas com cachê. As inscrições devem ser feitas até 17h do dia 26 de maio. O edital e os formulários de inscrição estão disponíveis em https://www2.bauru.sp.gov.br/cultura/editais.aspx
Os formulários são para pessoa física, MEI e pessoa jurídica. Os interessados devem preencher o formulário apropriado, com as informações e anexos solicitados, conforme o edital.
As bandas devem contar com, no mínimo, três integrantes. As apresentações terão a duração de uma hora e poderão ser de repertório próprio, cover ou ambos. Serão considerados na pontuação para a seleção critérios como a performance e a trajetória da banda, de acordo com o vídeo e o portfólio enviados pelos candidatos.
SERVIÇO
Em casos de dúvida ou para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a Secretaria de Cultura, no e-mail acaocultural@bauru.sp.gov.br, ou no telefone e WhatsApp (14) 3235-9350, com funcionamento das 8h às 12h e das 14h às 17h de segunda a sexta-feira.