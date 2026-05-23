23 de maio de 2026
NESTE SÁBADO

Rock'n'Roll toma conta do Alameda com show da banda Rockduto

Por Márcia Duran | da Redação
Rockduto promete levar ao palco hits de bandas consagradas

Neste sábado (23), a partir das 20h, o Alameda Rodoserv Center será palco de uma noite dedicada aos grandes clássicos do rock nacional e internacional com a apresentação da banda Rockduto.

Com uma performance energética e nostálgica, a Rockduto promete levar ao palco hits de bandas consagradas como Foo Fighters, Ramones, Green Day, Dire Straits, Oasis, The Beatles, Bruce Springsteen, U2, R.E.M., The Police, The Cure e Deep Purple.

E o rock brasileiro também terá espaço garantido com músicas de nomes icônicos como Barão Vermelho, Capital Inicial, Titãs, RPM, Legião Urbana e Ira!. A apresentação promete reunir fãs de todas as idades em uma experiência marcada por grandes sucessos que ajudaram a construir a história do rock.

SERVIÇO

Couvert artístico: R$ 34,90 (1.º lote), R$ 39,90 (2.º lote) e R$ 44,90 (3.º lote). Ingressos no próprio Alameda ou no site ingressosalameda.com.br. Estacionamento gratuito.

