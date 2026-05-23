Desde quando a enfermidade de minha esposa deu mostras de agravamento, tomei conhecimento que os sintomas foram os mesmos do diagnóstico anotado pelo experiente médico que assumiu o tratamento em substituição a seu colega anterior. Me convenci ter chegado o momento de aumentar o número de cuidadoras para atuarem em rodizio de 24 horas em ambiente extra-hospitalar, no caso vertente, em nossa casa, numa aproximação do método conhecido por Home Care.

Seria imprescindível aumentar a jornada de cuidados nesse estágio da doença, incluindo a minha presença como um serviçal vigilante de seu comportamento, na tentativa de chegar a tempo de evitar a surpresa de alguma imprevisibilidade.

Eu, minha esposa e a cuidadora, permanecíamos no final das tardes de outono se 2021 postados numa pequena área incorporando alguns metros quadrados de quintal, conversando sobre assuntos quase sempre iniciados pela cuidadora e por ela dominados em razão do acúmulo de exercício de sua profissão, confirmados pela experiência na prática do ofício.