As pesquisas eleitorais demonstram e abrangem o momento atual e são mutáveis durante o andamento do processo eleitoral. Mesmo porque medem o humor político do eleitor perante os fatos sociais, políticos, econômicos e, principalmente, de escândalos de improbidade e corrupção.

E governos, partidos políticos e setores da sociedade costumam parabenizar as pesquisas quando seus candidatos estão bem colocados. Mas ao mesmo tempo demonizam estes mesmos institutos de avaliação quando seus preferidos não estão bem colocados ou perderam pontos na avaliação política popular.

A maioria dos institutos de pesquisas são confiáveis (tem as exceções) e se pautam por uma metodologia que pode ser pesquisada e questionada nos registros que são feitos no TSE - Tribunal Superior Eleitoral. Quem age com a emoção e não com a razão são os candidatos e seus representantes. Já os pesquisadores trabalham com uma margem de acerto de 95%.