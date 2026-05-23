A cidade de Bauru será palco de um dia especial para os fãs de rock nacional neste sábado (23) de maio. A banda Malta desembarca no Garden Eventos com a turnê "Reencontro", marcando o retorno de Bruno Boncini aos palcos ao lado do grupo que conquistou o Brasil e venceu o programa SuperStar.
O show promete reunir emoção, nostalgia e os grandes sucessos que marcaram a trajetória da banda, em uma apresentação especial que vem movimentando fãs por todo o país.
Com uma legião de fãs espalhada pelo Brasil, a Malta ficou conhecida por hits como "Memórias", "Diz Pra Mim" e "Supernova", além das novidades especiais preparadas para a turnê "Reencontro", que vem emocionando o público por onde passa.
Nas plataformas digitais, a banda também segue mostrando sua força. A Malta acumula milhões de reproduções nos serviços de streaming, além de uma base fiel de ouvintes e seguidores nas redes sociais, consolidando o grupo como um dos grandes nomes do pop rock nacional da última década.
A turnê "Reencontro" vem despertando grande expectativa dos fãs justamente por marcar esse momento especial da volta de Bruno Boncini aos palcos com a Malta, trazendo novamente toda a identidade, emoção e conexão que fizeram história na trajetória da banda.
A apresentação em Bauru promete reunir fãs de diferentes gerações em um show repleto de lembranças, energia e momentos marcantes ao vivo.
SERVIÇO
Malta Reencontro Tour 2026
Atração: Banda Malta - Turnê "Reencontro"
Data: 23 de maio de 2026
Cidade: Bauru
Local: Garden Eventos
Ingressos: vendas via BaladAPP
Instagram: @maltaoficial