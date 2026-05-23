A cidade de Bauru será palco de um dia especial para os fãs de rock nacional neste sábado (23) de maio. A banda Malta desembarca no Garden Eventos com a turnê "Reencontro", marcando o retorno de Bruno Boncini aos palcos ao lado do grupo que conquistou o Brasil e venceu o programa SuperStar.

O show promete reunir emoção, nostalgia e os grandes sucessos que marcaram a trajetória da banda, em uma apresentação especial que vem movimentando fãs por todo o país.

Com uma legião de fãs espalhada pelo Brasil, a Malta ficou conhecida por hits como "Memórias", "Diz Pra Mim" e "Supernova", além das novidades especiais preparadas para a turnê "Reencontro", que vem emocionando o público por onde passa.