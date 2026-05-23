O dicionário parece pacífico: uma palavra, depois suas definições bem numeradas (sentido 1, sentido 2, sentido 3...). Mas a vida social raramente é tão organizada assim.

Uma pessoa real fala usando o primeiro sentido, mas outra escuta pela segunda opção semântica. Um fala um, outro escuta dois.

A palavra é a mesma. Mas o entendimento já se perdeu no caminho. Muitas discussões começam e se perpetuam assim: não com uma discordância realista, mas com um desencontro invisível de diversidade de significados.