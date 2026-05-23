Houve um tempo em que por aqui tudo era calmo; até as estações eram bem definidas. O único barulho era o canto dos passarinhos, que gentilmente anunciavam o nova dia. Mas hoje, quando a cidade acorda, por volta das cinco da manhã, inicia-se um caos que mais parece um episódio da Corrida Maluca.

O trânsito da cidade é uma loucura à parte. Entre "barbeiragens", buzinas estridentes e acidentes evitáveis, o que se vê é a escassez de respeito.

A gentileza parece ter ficado no acostamento, dando lugar a uma sensação de "terra de ninguem" - ou melhor, um trânsito de ninguém.