O Brasil vive um momento de profunda inversão de valores. Em várias áreas da sociedade, princípios básicos como liberdade, autoridade familiar e responsabilidade moral parecem estar sendo substituídos por um crescente controle ideológico e estatal. Para muitos brasileiros, especialmente aqueles que valorizam a democracia, que valorizam autonomia da família e os fundamentos da civilização, o sentimento é de preocupação legítima. O país parece caminhar perigosamente para um modelo em que o Estado não apenas governa, mas molda consciências.

Duas decisões recentes ilustram essa realidade de maneira alarmante. A primeira delas veio do Supremo Tribunal Federal (STF), que decidiu derrubar uma lei do Espírito Santo que permitia aos pais impedir a participação de seus filhos em aulas sobre identidade de gênero. Por ampla maioria, a Corte entendeu que o Estado possui competência exclusiva para definir diretrizes educacionais, invalidando o direito dos pais de escolherem aquilo que seus filhos devem ou não absorver em questões morais e ideológicas. A mensagem transmitida foi clara e inquietante: o Estado reivindica para si a autoridade final sobre a formação das crianças. Mas desde quando filhos pertencem ao governo? Desde quando pais e mães se tornaram meros espectadores da educação moral de seus próprios filhos? A família sempre foi o fundamento da sociedade. Antes de existir escola, partido político ou qualquer instituição estatal, Deus estabeleceu a família. A Bíblia é clara ao ensinar que os pais possuem a responsabilidade primária pela formação espiritual e moral dos filhos. Toda educação carrega valores. Não existe neutralidade absoluta. Quando o Estado impõe conteúdos ideológicos sem respeitar a consciência familiar, ele ultrapassa seu papel legítimo e invade uma esfera que pertence aos pais.

A segunda notícia que chocou muitos brasileiros veio do interior de São Paulo. Uma família foi condenada por educar as próprias filhas em casa (homeschooling). As meninas estudavam idiomas, música, literatura e demonstravam desempenho intelectual acima da média nacional. Ainda assim, os pais foram tratados com o criminosos. O mais perturbador é que as críticas não se concentraram na ausência de aprendizado acadêmico, mas na falta de determinados conteúdos culturais e ideológicos. Em outras palavras: estudar não bastou. Ler 30 livros por ano, em um país onde a imensa maioria das crianças sequer lê um único livro, não bastou. Desenvolver disciplina, conhecimento, música e raciocínio também não bastou. O problema foi não aderir ao modelo cultural esperado.