Neste Domingo de Pentecostes, celebramos o Espírito Santo, nosso Padroeiro diocesano, que nos reúne, nos fortalece e nos envia em missão. A palavra "Pentecostes" significa quinquagésimo dia. Cinquenta dias após a ressurreição de Jesus, o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos, inaugurando um novo tempo na história da salvação: o tempo da Igreja.

A primeira leitura nos apresenta este momento de manifestação da Igreja: "Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos, de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão, e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: 'Esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós, que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfília, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene, também romanos que aqui residem; judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus em nossa própria língua!'". (At 2,1-11).

Neste texto, percebemos que o Espírito Santo não apenas desce sobre os discípulos, mas torna visível a Igreja para o mundo, capaz de comunicar a mensagem de Jesus a todos os povos. É o Espírito que inaugura o tempo da Igreja, transformando o medo em coragem e a diversidade em unidade.