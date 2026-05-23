Neste Domingo de Pentecostes, celebramos o Espírito Santo, nosso Padroeiro diocesano, que nos reúne, nos fortalece e nos envia em missão. A palavra "Pentecostes" significa quinquagésimo dia. Cinquenta dias após a ressurreição de Jesus, o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos, inaugurando um novo tempo na história da salvação: o tempo da Igreja.
A primeira leitura nos apresenta este momento de manifestação da Igreja: "Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos, de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão, e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: 'Esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós, que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfília, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene, também romanos que aqui residem; judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus em nossa própria língua!'". (At 2,1-11).
Neste texto, percebemos que o Espírito Santo não apenas desce sobre os discípulos, mas torna visível a Igreja para o mundo, capaz de comunicar a mensagem de Jesus a todos os povos. É o Espírito que inaugura o tempo da Igreja, transformando o medo em coragem e a diversidade em unidade.
O Evangelho, por sua vez, nos mostra o Espírito como fonte de paz e perdão, essencial para esta missão:
"Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: 'A paz esteja convosco'. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: 'A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio'. E, depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: 'Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados; a quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos'". (Jo 20,19-23).
Aqui, o Espírito Santo nos lembra que a missão da Igreja é sempre anunciar a paz, reconciliar e perdoar, tornando visível o amor de Deus no mundo.
Celebrar Pentecostes em nossa Diocese de Bauru é acolher este mesmo Espírito que continua a manifestar a Igreja na história. Ele nos fortalece a superar divisões, nos inspira a viver a unidade na diversidade e nos envia a ser sinais vivos de paz e perdão.
Que neste domingo, 24 de maio, ao nos reunirmos na Catedral do Divino Espírito Santo, às 16 horas, possamos abrir nossos corações para este Espírito que inaugura o tempo da Igreja. Que Ele nos guie, transforme nossas atitudes e nos faça testemunhas alegres das maravilhas de Deus, levando ao mundo a paz que Jesus nos prometeu.
O Espírito Santo não apenas habita em nós, mas nos envia, tornando a Igreja visível, viva e missionária. Que sejamos, cada um de nós, instrumentos desta presença transformadora na nossa cidade e no mundo.