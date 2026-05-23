Em sua 34ª edição, neste domingo (24) será realizada mais uma prova da Volta USP de Bauru, tradicional corrida de rua da cidade. O evento terá início logo pela manhã, às 7h30, com largada em frente ao Conjunto Esportivo do Câmpus USP de Bauru.
A competição integra e abre o calendário 2026 do Circuito USP de Corrida e Caminhada. O Circuito USP faz parte das ações da Universidade de São Paulo com o objetivo de promover não apenas um serviço assistencial para a comunidade, mas também propagar o incentivo a um estilo de vida mais saudável, voltado à valorização da qualidade de vida e da saúde mental.
Com 550 inscritos, a corrida contará com 76 categorias, tanto da comunidade USP quanto da sociedade em geral. Além das categorias "geral" (masculino e feminino), os atletas competirão em divisões por perfis de competidores e faixa etária, a partir dos 16 anos até mais de 70 anos, nos percursos de 5 km e 10 km.
PREMIAÇÕES
As premiações na categoria "geral" vão do 1° ao 5° lugar, com a entrega de troféus. Nas categorias por faixa etária, os primeiros colocados de cada uma delas também receberão troféus. Todos os atletas serão agraciados com medalhas de participação.
O educador de práticas esportivas da PUSP-B, Alexandre Carrara, coordenador do evento, está otimista com a prova e, ao mesmo tempo, surpreso com a grande adesão. Com o limite predefinido de 550 participantes, "o destaque da prova desse ano foi o término muito rápido das inscrições. Elas se esgotaram em poucos dias, como nunca havia acontecido", revela.
PARTICIPANTES
Dados da empresa KM Runner, responsável pelo assessoramento esportivo da 34ª Volta USP de Bauru, demonstram um equilíbrio na participação entre homens, com 277 inscritos (50,36%), e mulheres, com 273 inscritas (49,64%).
Na escolha dos trajetos, a maioria optou pelo de 5 km, com 341 atletas inscritos (62%), enquanto o percurso de 10 km contou com 209 inscritos (38%).
A 34ª Volta USP de Bauru é uma promoção da Seção de Apoio às Práticas Esportivas da Prefeitura do Campus USP de Bauru (PUSP-B), com patrocínio da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento (PRIP) e da Fundação Bauruense de Estudos Odontológicos (Funbeo).
O evento conta com o apoio da Associação Bauruense dos Servidores da Universidade de São Paulo (Absusp), FUSP, Unimed, JC Net, Jornal da Cidade, Prefeitura Municipal de Bauru e Tiro de Guerra. A assessoria esportiva do evento está a cargo da KM Runner.
SERVIÇO
Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (14) 3235-8452 ou 3235-8391.