Em sua 34ª edição, neste domingo (24) será realizada mais uma prova da Volta USP de Bauru, tradicional corrida de rua da cidade. O evento terá início logo pela manhã, às 7h30, com largada em frente ao Conjunto Esportivo do Câmpus USP de Bauru.

A competição integra e abre o calendário 2026 do Circuito USP de Corrida e Caminhada. O Circuito USP faz parte das ações da Universidade de São Paulo com o objetivo de promover não apenas um serviço assistencial para a comunidade, mas também propagar o incentivo a um estilo de vida mais saudável, voltado à valorização da qualidade de vida e da saúde mental.

Com 550 inscritos, a corrida contará com 76 categorias, tanto da comunidade USP quanto da sociedade em geral. Além das categorias "geral" (masculino e feminino), os atletas competirão em divisões por perfis de competidores e faixa etária, a partir dos 16 anos até mais de 70 anos, nos percursos de 5 km e 10 km.