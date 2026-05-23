Nadadores da equipe do Bauru Master se destacaram na 3ª Etapa do Circuito da Unami - União da Natação Master do Interior de 2026 realizada, sábado (16/5) em Catanduva, na 4ª Copa CTC de Natação Máster, sendo que a equipe bauruense, com 8 atletas sagrou-se campeã no Quadro de Eficiência dessa etapa.

Além das conquistas individuais, a natação máster de Bauru brilhou no revezamento de 4x50 metros quatro estilos, na categoria de 240 , com Paulo, Gimael, Mário e Omar conquistando a medalha de prata e na categoria 160 , com Fábio, Renato, Gabriel e Edison que também conquistaram prata.