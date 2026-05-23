A equipe de atletismo da Associação Bauruense de Desportes Aquáticos participou da Copa Brasil de Meio Fundo e Fundo, promovida pela Confederação Brasileira de Atletismo, nos dias 16 e 17 de maio, em Bragança Paulista, e voltou para Bauru com importantes resultados no cenário nacional.
A competição reuniu atletas de diversas regiões do país e a ABDA encerrou sua participação com duas medalhas de bronze, uma medalha de prata e a 10ª colocação na classificação geral da competição.
Os principais destaques da equipe foram os atletas Daniel Palmeira e Letícia Belo. Na categoria Sub-18, Daniel conquistou medalha de prata nos 1.500 metros e medalha de bronze nos 800 metros. Já Letícia Belo garantiu medalha de bronze nos 3.000 metros com obstáculos, na categoria adulto.
Outros atletas da ABDA também obtiveram colocações expressivas durante a competição. Victtoria Lúcia Justino terminou em 4º lugar nos 800 metros e em 5º lugar nos 1.500 metros, na categoria Sub-18. Luis Otávio Esborini ficou em 4º lugar nos 1.000 metros e em 11º nos 2.000 metros, na categoria Sub-16. Na mesma categoria, Rafaela Souza conquistou duas quintas colocações, nos 2.000 metros e nos 1.500 metros com obstáculos. Lohayne Pereira foi 6ª colocada nos 3.000 metros Sub-18. Também representaram a ABDA os atletas Pablo Henrique Feres, 11º colocado nos 800 metros e 17º nos 1.500 metros Sub-18; Wellington da Silva Antônio, 12º colocado nos 800 metros e 19º nos 1.500 metros da categoria adulto; além de Lucas Rafael Borges, que terminou na 17ª posição nos 5.000 metros adulto. A equipe da ABDA retorna às pistas neste final de semana para a disputa do Paulista Sub-23, novamente em Bragança Paulista.