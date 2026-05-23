A Associação Bandeirantes, patrocinada pela Unimed Bauru, conquistou importantes resultados durante o Campeonato Pan-Americano de Taekwondo e o Pan-Americano Open, realizados entre os dias 5 e 10 de maio, na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro.
Os atletas Macaulay Naka e Laís Horita conquistaram a medalha de bronze na categoria Poomsae Freestyle Duplas Mistas Adultas. Na disputa individual, Naka também se destacou ao alcançar a quinta colocação.
Já no Pan-Americano Open, a atleta Lara Crivelli, de 15 anos, alcançou o terceiro lugar, o que garantiu a medalha de bronze na categoria Júnior até 46 kg. A equipe ainda contou com a participação dos atletas Guilherme Borgato, na categoria Cadete até 49 kg, e Mateus Santiago, no Sub-21 até 68 kg.
O Campeonato Pan-Americano reúne atletas olímpicos e paralímpicos de diferentes países e distribui pontos importantes, de nível G-4, para o ranking da World Taekwondo, sendo considerado estratégico para o ciclo classificatório rumo aos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.
Sob a liderança do Mestre Vitor Souza, o grupo continua a temporada com presença confirmada em pelo menos mais 16 torneios estaduais, nacionais e internacionais. A Unimed Bauru parabeniza a Associação Bandeirantes, presidida por Carlos Fendel, pelos títulos obtidos e pelo excelente desempenho no cenário internacional.