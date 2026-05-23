A Câmara Municipal de Bauru realizou na última quarta-feira (20) a primeira audiência pública de prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2026 da Administração Municipal. Convocado pela Comissão Interpartidária da Casa, presidida pelo vereador Natalino da Pousada (PDT), o encontro foi marcado pela apresentação da Secretaria da Fazenda sobre o cenário fiscal do município e o desempenho da arrecadação nos primeiros quatro meses do ano.

Na comparação com o período de janeiro a abril de 2025, a receita própria da Prefeitura de Bauru cresceu 7,77% - índice acima da inflação acumulada, puxado especialmente por altas no ITBI (26,2%), no ICMS (12,99%), no IPVA (7,02%) e no FPM (6,95%).

No caso do ICMS, o secretário da pasta, Everson Demarchi, atribuiu o aumento ao esforço da fiscalização tributária, ampliando a participação do município na distribuição dos recursos recolhidos pela Fazenda Estadual. Segundo ele, esse movimento será benéfico para Bauru quando estiverem efetivamente implementadas as mudanças da Reforma Tributária.