Estudantes dos cursos de Administração, Economia e Ciências Contábeis da Instituição Toledo de Ensino participarão da audiência pública da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) para discutir o Orçamento Estadual de 2027. O encontro será realizado no dia 29 de maio, às 18h, na Câmara Municipal de Boracéia, e reunirá representantes da sociedade civil, autoridades políticas e lideranças regionais para apresentar propostas voltadas às necessidades dos municípios da região de Bauru.

A iniciativa surgiu a partir de um convite do prefeito de Boracéia e também professor da ITE, Marcos Bilancieri (Republicanos), para que o centro universitário mobilizasse os estudantes na elaboração de sugestões para a audiência pública promovida pela Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento (CFOP) da Alesp.

Coordenador do curso de Extensão da ITE, Ricardo Carrijo explicou que a proposta busca unir aprendizado acadêmico e participação cidadã. Segundo ele, os alunos terão a oportunidade de compreender, na prática, como funcionam os mecanismos de participação popular na definição do orçamento público.