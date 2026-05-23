Estudantes dos cursos de Administração, Economia e Ciências Contábeis da Instituição Toledo de Ensino participarão da audiência pública da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) para discutir o Orçamento Estadual de 2027. O encontro será realizado no dia 29 de maio, às 18h, na Câmara Municipal de Boracéia, e reunirá representantes da sociedade civil, autoridades políticas e lideranças regionais para apresentar propostas voltadas às necessidades dos municípios da região de Bauru.
A iniciativa surgiu a partir de um convite do prefeito de Boracéia e também professor da ITE, Marcos Bilancieri (Republicanos), para que o centro universitário mobilizasse os estudantes na elaboração de sugestões para a audiência pública promovida pela Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento (CFOP) da Alesp.
Coordenador do curso de Extensão da ITE, Ricardo Carrijo explicou que a proposta busca unir aprendizado acadêmico e participação cidadã. Segundo ele, os alunos terão a oportunidade de compreender, na prática, como funcionam os mecanismos de participação popular na definição do orçamento público.
"Criamos um projeto de extensão para apresentarmos propostas do ponto de vista pedagógico e também do ponto de vista de interesse da região. Já que é para participar, vamos participar dando sugestões de maneira mais embasada", afirmou Carrijo.
O professor destacou ainda que os estudantes terão cerca de duas semanas para elaborar as reivindicações que serão apresentadas oficialmente durante a audiência. As propostas devem contemplar demandas de cidades como Pederneiras, Bariri, Ibitinga, Boraceia e outros municípios da região, já que a instituição reúne alunos de diversas localidades.
Carrijo ressaltou que a atividade também atende às novas diretrizes do Conselho Nacional de Educação, que determinam que 10% da carga horária dos cursos superiores seja destinada a ações ligadas à comunidade. "Para nós, enquanto centro universitário, interessa conhecer o processo, participar dele e também ter essa possibilidade de contribuir com a comunidade", disse.
Especialista
Para auxiliar na preparação dos estudantes, a instituição convidou o especialista em gestão pública Paulo Tambara, que participou de um encontro com os alunos na última semana. Durante a palestra, ele abordou temas ligados à administração pública, participação popular e os principais desafios enfrentados por Bauru e região.
Tambara destacou a importância da participação da população nas discussões sobre o orçamento estadual e criticou a falta de engajamento político da sociedade. "Se nem politicamente a gente consegue se posicionar, como é que vamos dar sugestões para o orçamento?", questionou.
Ao longo da conversa com os estudantes, Tambara apresentou indicadores relacionados a áreas como saneamento básico, saúde pública e gestão municipal. Segundo ele, a ausência de representatividade política regional também prejudica a obtenção de investimentos para Bauru. "Bauru sempre foi liderança na região politicamente falando. Perdemos essa representatividade e isso faz falta justamente na hora de buscar recursos e defender as demandas da população", afirmou.
As audiências públicas do Orçamento são realizadas anualmente pela Assembleia Legislativa para ouvir a população de diferentes regiões do Estado e reunir propostas que poderão ser incorporadas à Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2027. O objetivo é identificar as principais necessidades locais e direcionar investimentos estaduais de acordo com as demandas apresentadas pelos municípios.