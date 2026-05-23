A temporada 2026 de Concertos do Programa Guri acelera em maio e abre a agenda com uma apresentação, na próxima sexta-feira (29), às 20h, da Banda Sinfônica do Guri com o primeiro concerto do ano na Paróquia Universitária do Sagrado Coração de Jesus, em Bauru.
A apresentação é parte do Projeto "Cultura do Coração", criado há uma década pelo diácono José Rafael Mazoni, com a aprovação e o apoio do padre Rodrigo Sena. A entrada é gratuita.
A maestrina Sônia Berriel, coordenadora da iniciativa desde o primeiro evento, fala da importância de levar a arte musical para o público que frequenta os espetáculos oferecidos gratuitamente. "A música mexe direto com as nossas emoções, com o que sentimos, e nos traz energia e alegria. Convidamos a todos com empenho e carinho", declara.
O paroquiano e ministro da Eucaristia da Paróquia Universitária do Sagrado Coração de Jesus Hecmet Farha Júnior lembra que o espetáculo é para todas as pessoas, de todas as religiões. "Não são só os católicos que vão. É um evento ecumênico para toda a cidade", convida ele.
REPERTÓRIO
Sob a regência do maestro convidado Devanildo Balmant, a Banda Sinfônica do Guri Bauru reúne obras do repertório tradicional para banda e composições contemporâneas. Interpreta peças de compositores como Gustav Holst, James Barnes e Julie Giroux, além de obras de Bert Appermont e Satoshi Yagisawa.
Completam o programa a Suíte Pernambucana de Bolso, de José Ursicino da Silva, e a estreia de A Banda Foi para a Rua, de Silvia Góes, ampliando o repertório com influências brasileiras e novas criações.
"Agradecemos ao diácono e ao padre pelo convite e especialmente à maestrina. Ao acolher jovens artistas, a igreja serve à comunidade. Que possamos tocar o coração de todos que forem ao concerto", declara o maestro Devanildo Balmant.
O GURI
O Guri é o programa de educação musical da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, gerido pela Santa Marcelina Cultura, que engloba arte, cultura, cidadania e desenvolvimento humano.
Em 30 anos, já transformou a vida de mais de 1 milhão de crianças, adolescentes e jovens em todo o estado de São Paulo. "Trata-se do maior programa musical do Brasil. Fomos convidados e vamos nos apresentar no auditório do Masp, em São Paulo, no próximo dia 28 de junho", relata Jéssica Paganuci, supervisora educacional do Programa Guri.
A Banda Sinfônica do Guri tem o patrocínio Master da empresa Tauste Supermercados e Sabesp e a parceria da Prefeitura de Bauru.
O Guri oferece cursos para crianças, adolescentes, jovens e agora também para adultos que querem aprender a cantar e tocar um instrumento, do popular ao erudito. São aulas que podem ser frequentadas por pessoas de 6 a 90 anos.
Não precisa possuir conhecimento musical prévio e nem ter o próprio instrumento. Há oportunidades para diferentes níveis de aprendizado. Basta ir até um polo do Guri mais próximo com os documentos pessoais, escolher um curso disponível e se matricular.
SERVIÇO
A Banda Sinfônica do Guri Bauru se apresenta no 29 de maio, uma sexta-feira, às 20h, na Paróquia Universitária do Sagrado Coração de Jesus, na rua Benedito Moreira Pinto, 7-2 - 110, Jardim Panorama, Bauru, com entrada gratuita.
O Programa Guri Bauru fica no Pólo Polifonia, localizado na rua Anhanguera, 5-60, no bairro Higienópolis, em Bauru. O telefone é (14) 3239-6709.