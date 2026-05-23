A temporada 2026 de Concertos do Programa Guri acelera em maio e abre a agenda com uma apresentação, na próxima sexta-feira (29), às 20h, da Banda Sinfônica do Guri com o primeiro concerto do ano na Paróquia Universitária do Sagrado Coração de Jesus, em Bauru.

A apresentação é parte do Projeto "Cultura do Coração", criado há uma década pelo diácono José Rafael Mazoni, com a aprovação e o apoio do padre Rodrigo Sena. A entrada é gratuita.

A maestrina Sônia Berriel, coordenadora da iniciativa desde o primeiro evento, fala da importância de levar a arte musical para o público que frequenta os espetáculos oferecidos gratuitamente. "A música mexe direto com as nossas emoções, com o que sentimos, e nos traz energia e alegria. Convidamos a todos com empenho e carinho", declara.