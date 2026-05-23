O jovem e promissor técnico Henrique Barcellos, atual comandante do Noroeste, está a duas vitórias seguidas da histórica marca de cinco triunfos consecutivos de Luiz Carlos Martins no avassalador início de temporada de 2020, antes da pandemia. Na época, pela Série A3 do Paulistão, o bauruense Rei do Acesso enfileirou o São Bernardo (2 a 0 na estreia), o rival Marília (1 a 0), o Rio Preto (2 a 0), o Paulista de Jundiaí (2 a 0) e o Batatais (3 a 0).

Barcellos, o auxiliar Vaguinho e seus comandados venceram os últimos três jogos pela Série D do Campeonato Brasileiro, mudaram o time de patamar dentro da competição e encaram agora o lanterna Nova Iguaçu (RJ), neste sábado (23), às 17h, pela 8.ª rodada do nacional. A partida será no Estádio Jânio Moraes, na cidade do adversário, no Rio de Janeiro.

O confronto não terá cobertura ao vivo da Band, mas contará com transmissão da TV Norusca, canal oficial do time no Youtube, assim como das rádios Auriverde, 94FM, 87FM e Jornada Esportiva. "Estamos encarando essa partida como a nossa quarta final consecutiva. Desde que eu e o Vaguinho chegamos ao Noroeste, tratamos cada jogo como uma decisão, porque sabemos que o nosso primeiro grande objetivo é conquistar a classificação para a próxima fase", disse Barcellos, por meio da assessoria de imprensa noroestina.