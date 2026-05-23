Se o poder da caneta dos prefeitos para contratar projetos de porte é infinitamente menor do que a de governadores de Estados com arrecadação de peso e, claro, de um presidente da República, também é certo afirmar que, cada vez mais, a concentração de verbas em Brasília aprofundou o "poder de fogo" das reuniões de bancadas e ministérios na hora de decidir para onde vão os investimentos mais robustos. Mas neste ano eleitoral, não por acaso, as caravanas de "visitas oficiais" de governos mantêm a todo vapor a cultura dos ensaiados pedidos de peso nos eventos com palanque. Mas desde que existam projetos executivos.

Para além dessa forma de fazer política com traços neocolonialistas no Brasil, as caravanas mostram que ter deputado federal ou estadual, secretário de Estado próximo, ou ministro, ajuda, evidente. Mas "na hora H" quem não tem projeto (de concepção - da forma ao financeiro - e de engenharia - o executivo) fica no escaninho. Quem tem leva!

Não por acaso, as caravanas de governos mostram "seu peso", de novo, neste 2026. Esta sensação esteve presente nas conversas de cada um dos 38 prefeitos que compareceram a agenda de dois dias em Bauru, nesta semana (20 e 21/5), do governador paulista Tarcísio de Freitas. E também não é diferente nas andanças que o presidente Lula vem realizando pelo Interior do País. A observação do "ambiente" dessas agendas revela que "o acaso" nunca está presente nesses encontros. Quase tudo, por sinal, é ensaiado antes.