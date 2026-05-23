De segunda a sexta, no início da manhã e à noite, a mesma cena se repete na avenida Comendador José da Silva Martha, em Bauru: motoristas impacientes, filas extensas e disputa, metro a metro, por espaço no asfalto, na tentativa de escapar de um funil cada vez mais estreito. A Emdurb admite que a avenida está próxima de sua saturação e afirma que estuda estratégias para garantir fluidez em ambos os sentidos, para que o caos não se torne definitivo. A reclamação é constante e, caso nada seja feito, principalmente na altura da Praça do Tênis, no sentido Mello Moraes-Praça Portugal, o trânsito ficará totalmente colapsado.

Segundo Adilson Caldeira, diretor de Sistema Viário e Transportes da Emdurb, sua equipe está acompanhando atentamente os sinais claros de saturação nos horários de pico da Comendador, entre 7h e 8h, e também das 18h às 19h.

"A Emdurb fez uma parceria excepcional junto com a Secretaria de Aprovação de Projetos (antiga Seplan) para buscar rotas alternativas naquela região. Os engenheiros da pasta e os nossos funcionários trabalham para encontrar novos desenhos viários, novas rotas, abertura de novas vias e inversão de sentidos", comenta Caldeira, que descarta a implantação de rodízio de carros na cidade.