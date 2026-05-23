Nenhum dos observadores políticos conseguiu prognosticar se a pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro à Presidência da República vai parar de pé, passada a tempestade provocada pelas revelações envolvendo o "irmão" Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

O que se sabe é que o filho O1 de Jair Bolsonaro perdeu de 3 a 4 pontos nas pesquisas de intenção de votos, mas ninguém é capaz de afirmar quem se beneficiou. O pré-candidato Romeu Zema (Novo-MG) perdeu posição como autor das críticas mais pesadas a Flávio, no campo da ética e da moralidade. Ronaldo Caiado (PSD-GO) permanece no mesmo lugar nas pesquisas. O ex-governador goiano preferiu centrar suas críticas no próprio Vorcaro, a quem acusou de "contaminar todos os poderes". Resta evidente que Lula recupera parte do seu favoritismo, mas ninguém consegue garantir uma transferência definitiva de votos da direita. A elite econômica espera para ver.

O que existe é uma "polarização de sofá", apelido para gente que não sabe de nada, acredita saber de tudo, não tem ideia de como as coisas funcionam, pega tudo pela superfície e acredita que desse modo participa do debate político. Polarização continua sendo o nosso oxigênio - ou melhor, o nosso monóxido de carbono.