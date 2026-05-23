Em entrevista ao programa Café com Política desta sexta-feira (22), o professor de direito eleitoral Renato Ribeiro afirmou que a legislação eleitoral brasileira é bem flexível na pré-campanha, proibindo apenas o pedido explícito de voto. Segundo ele, a Justiça Eleitoral tem tolerado manifestações políticas antecipadas porque é impossível construir candidaturas competitivas em apenas 45 dias de campanha oficial.

Ao comentar a posse do ministro Cássio Nunes Marques na presidência do TSE, disse que a judicialização das eleições já começou e tende a aumentar em 2026. Ribeiro avaliou que o TSE precisará equilibrar liberdade política nas redes sociais com combate aos abusos econômicos e eleitorais. Elogiou a estrutura da Justiça Eleitoral e afirmou que o Brasil está “muito avançado” em relação a diversos países no controle das disputas eleitorais.

Falhas do sistema

Entre as mudanças defendidas na legislação eleitoral, ele criticou os mecanismos de autodeclaração. Há muitas tentativas de fraude em cotas para candidaturas destinadas ao recebimento de recursos eleitorais. Também criticou o uso de igrejas e estruturas religiosas em campanhas políticas, defendendo regras mais rígidas.