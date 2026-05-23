Bauru registrou uma chuva com inúmeras descargas elétricas na madrugada deste sábado (23), com um volume de 20 milímetros em um período curto de tempo, segundo dados do Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet). A reportagem constatou que a avenida Nações Unidas, desta vez, passou ilesa. A Defesa Civil monitora os bairros nesta manhã de sábado.

Segundo o instituto, a chuva deve continuar ao menos até domingo, de forma isolada, com algumas pausas, mas sempre acompanhada por raios.

A população deve evitar transitar nas já conhecidas áreas de alagamento quando estiver chovendo.