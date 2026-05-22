Pirajuí - Na manhã desta sexta-feira (22), Polícia Civil e Polícia Militar (PM) deflagraram operação conjunta em Pirajuí (58 quilômetros de Bauru) para o cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça como parte de investigação voltada ao combate ao tráfico de drogas. Um homem foi preso em flagrante com entorpecentes, dinheiro e veículos usados no comércio ilegal.

As ordens judiciais foram cumpridas em imóveis nos bairros Jardim Aclimação e Pirajuí-C, locais apontados nas investigações conduzidas pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Pirajuí, a partir de denúncias, monitoramentos, campanas policiais e demais diligências, como possíveis pontos relacionados à comercialização e armazenamento de drogas.

A ação contou com apoio do Canil do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (13.º Baep) de Bauru e uso de cão farejador. Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram localizadas porções de entorpecentes, dinheiro, balança de precisão, aparelho celular e outros objetos de interesse para a apuração, e apreendidos veículos supostamente utilizados no crime.