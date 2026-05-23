Para garantir qualidade de vida financeira na terceira idade, quem está em idade ativa deve construir uma reserva robusta, adequar o padrão de vida e blindar a saúde contra imprevistos. Ações como otimizar contribuições previdenciárias e diversificar investimentos são passos essenciais para a independência.

Mantenha as contribuições para a Previdência Social em dia

A base da renda futura costuma vir da aposentadoria pública. Em 2026, a idade mínima geral é de 65 anos para homens e 62 para mulheres, com ao menos 15 anos de contribuição. Use o aplicativo ou site Meu INSS para simular seu tempo de contribuição e identificar qual regra de transição se aplica ao seu caso.