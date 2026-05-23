É no inverno que nossas produções ganham um brilho a mais. O charme e a elegância da estação são indiscutíveis. Por outro lado, as dúvidas do que e como usar as mais variadas peças da estação surgem na cabeça da maioria. E começa com o conhecido "não tenho o que vestir". O que não é verdade, certo? Então, para não errar neste inverno, aposte nas dicas a seguir e arrase!
Peças que não podem faltar no seu guarda-roupa
Aproveite a estação para investir em peças-chave e que duram a vida inteira, é o melhor tipo de investimento da vida! Ou seja, a ideia é apostar em peças atemporais, nada de tendências passageiras.
A jaqueta de couro é um clássico necessário e fácil de combinar com as demais peças do seu guarda-roupa. Dura anos e anos, nunca sai de moda e vai muito bem em diversas ocasiões.
Uma das peças-chave e o Tricot. Por ser uma roupa confortável, prática e cheia de estilo torna-se indispensável no inverno, podendo ser de gola alta caso queira ficar um pouco mais quentinha. Invista nas sobreposições e garanta um look quentinho e cheio de estilo. Camisas e tricot são ótimas opções para incrementar os looks. Além disso, um bom tricot é a solução quase perfeita para não termos preguiça de levantar da cama pela manhã, não é mesmo?!
As botas também não podem faltar! Dos mais diferenciados modelos, cores, comprimentos e material. Para uma silhueta mais alongada, use sempre monocromia da cintura para baixo, como calça ou saia/shorts meia-calça e sapato da mesma cor. Outra dica para alongar a silhueta são as botas de bico fino.
Em relação às cores, o rosa e o vermelho vieram com força... Aparece em tons diferentes e também em looks monocromáticos. Invista em peças de tons diferentes na mesma produção, para brincar com a cor e sair da obviedade. E também, o bege, marrom, creme, terrosos e nudes são cores clássicas do inverno. Os looks monocromáticos são chiquérrimos. Aposte sem medo!
Para finalizar as peças-chave temos um acessório para pescoço, talvez uma echarpe, lenço ou cachecol que além de incrementar seu visual ira trazer maior conforto térmico.
O poder dos acessórios
Não e porque a temperatura caiu, que você não pode mais usar colares, pulseiras, anéis. Pelo contrário, mesmo com os looks de inverno, os acessórios queridinhos das mulheres fazem sucesso.
Que tal um bracelete por cima da sua blusa de manga longa? Ou então, um cinto por cima do seu casaco? Acredite, esses truques de styling podem transformar um visual simples em um look cheio de personalidade!
E sabe o que e melhor? Podemos combiná-los perfeitamente com echarpes, gorros, chapéu e tudo o que for te deixar ainda mais quentinha e estilosa para viver a estação mais fria do ano.
Conseguiu perceber? São várias as opções, então não esqueça de seguir sempre seu estilo pessoal. O importante é reconhecer-se em frente ao espelho. Não é porque está na moda que você necessariamente tem que usar. Se tal peça está moda, mas não se encaixa, não combina com você, esqueça! Então, seja você e seja feliz neste inverno!