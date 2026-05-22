Um homem foi preso em flagrante por furto qualificado na noite desta quinta-feira (21) após invadir uma escola localizada na rua Prudente de Morais, no bairro Vila Nova, em Jaú (47 quilômetros de Bauru). A ocorrência foi comunicada à Polícia Militar (PM) pela empresa responsável pelo monitoramento da unidade escolar, que identificou a invasão e informou que um suspeito estaria furtando fios do local.

Ao chegarem à escola, os policiais realizaram buscas no interior do prédio e localizaram o homem escondido atrás de uma árvore em uma área com pouca iluminação. Durante a abordagem, foram encontrados fios de cobre já separados para o furto, além de ferramentas utilizadas na ação criminosa. Segundo a Polícia Militar, o suspeito confessou ter cortado fios do sistema de para-raios da escola para subtrair o material.

A responsável pela unidade escolar acompanhou a vistoria realizada pelos policiais e presenciou a prisão do suspeito. Durante a ocorrência, foram apreendidos cerca de quatro metros de fio de cobre, quatro facas, um estilete, um martelo, um alicate e uma serrinha.