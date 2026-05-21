22 de maio de 2026
JCNET - Sampi Bauru
Baep apreende medicamentos controlados e contrabando em Bauru

Por Lilian Grasiela | da Redação
Baep/Divulgação
Homem informou que a carga tinha como origem Ciudad del Este, no Paraguai, e seria levada até o estado do Espírito Santo

Policiais militares do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (13.º Baep) prenderam, no fim da tarde desta quarta-feira (20), em Bauru, um homem com remédios de uso controlado, anabolizantes e produtos para o rejuvenescimento da pele, além de aparelhos celulares, duas motos elétricas, perfumes e diversos aparelhos eletrônicos sem nota fiscal de origem.

De acordo com o registro policial, a equipe recebeu informações de usuários da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294) sobre um veículo GM Ônix branco que trafegava em atitude suspeita no sentido Marília/Bauru.

Os policiais iniciaram diligências e, por volta das 17h30, conseguiram localizar e abordar o automóvel nas proximidades do km 368. Durante a busca veicular, foram encontrados os medicamentos e os produtos sem a nota fiscal.

Segundo o Baep, o suspeito tentou danificar o próprio celular, mas foi contido e algemado. Em entrevista, ele informou que a carga tinha como origem Ciudad del Este, no Paraguai, e seria levada até o estado do Espírito Santo.

O homem, que não teve a identidade divulgada, foi conduzido à Delegacia da Polícia Federal (PF) de Bauru e autuado em flagrante por contrabando, descaminho e crime contra a saúde pública. Ele permaneceu preso, à disposição da Justiça, aguardando a apresentação na audiência de custódia.

Veículo onde estavam os remédios e produtos sem nota fiscal

