Lins - Morreu nesta terça-feira (19), aos 80 anos, Waldirene Nogueira, primeira mulher trans a passar por uma cirurgia de redesignação sexual no Brasil. Nascida em Lins (102 quilômetros de Bauru), ela será velada na cidade, no Memorial Santa Izabel, a partir das 7h desta quarta-feira (20). O sepultamento está marcado para as 17h, no Cemitério da Saudade.

A morte de Waldirene ocorreu em Ubatuba, no litoral de São Paulo. Em postagem no Facebook, o Coletivo Somos, de Lins, lamentou o falecimento e ressaltou que ela foi uma mulher trans pioneira na luta pela dignidade, pelo reconhecimento e pelo direito de existir no Brasil.

"Waldirene Nogueira viveu por décadas em Lins/SP, cidade onde construiu sua trajetória, trabalhou como manicure e marcou gerações com sua coragem e resistência diante de uma sociedade que, por muitos anos, tentou negar sua identidade e humanidade", pontua a publicação.