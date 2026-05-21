O governador Tarcísio de Freitas e a prefeita Suéllen Rosim fizeram nesta quinta-feira (21) uma visita ao prédio que abrigará o Centro de Apoio para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, o Centro TEA. Bauru terá o primeiro Centro TEA do Interior, e o segundo do Estado – o primeiro está na Capital paulista. A visita encerrou a ‘Caravana 3D – Desenvolvimento, Diálogo e Dignidade’, do Governo do Estado na Região Administrativa de Bauru.

Para viabilizar a implantação do Centro TEA, a Prefeitura de Bauru e o Governo do Estado fizeram um convênio, em março deste ano. O município cedeu o prédio, e o Estado está custeando a contratação da Organização da Sociedade Civil (OSC) responsável pela oferta do serviço. A Sorri Bauru foi a vencedora do chamamento público e está realizando a adequação do imóvel, com previsão de início do funcionamento até o final de junho. O Centro TEA está sendo instalado no imóvel onde funcionava o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), no quarteirão 7 da rua Severino Lins, na Vila Aviação.

O IFSP foi no começo deste mês para o novo campus, na avenida Nações Unidas Norte. O prédio na Vila Aviação foi escolhido pela localização, perto de rodovias, uma vez que o atendimento será para 39 municípios da região de Bauru. Ao todo, são estimados 24 mil atendimentos para 4 mil pacientes, por ano, com acompanhamento também para as famílias. Além do transtorno do autismo, o Centro TEA vai atender pessoas com deficiência visual, auditiva, motora e intelectual. O espaço abrigará ainda o Centro de Cidadania da Pessoa com Deficiência em Bauru. O investimento neste período será de R$ 8.235.468,73, valor que a Sorri Bauru receberá pelos dois anos de serviço.