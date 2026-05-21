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OPORTUNIDADE

Prefeitura promove neste sábado 3.ª edição do 'Emprega + Agudos'

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
O evento será realizado das 9h às 12h, na Emefei Sérgio Augusto Mainini, na rua capitão Francisco Avato, 206, na Vila Santa Cecília
O evento será realizado das 9h às 12h, na Emefei Sérgio Augusto Mainini, na rua capitão Francisco Avato, 206, na Vila Santa Cecília

Agudos - A Prefeitura de Agudos (13 quilômetros de Bauru) promove neste sábado (23) a 3.ª edição do “Emprega + Agudos”, uma ação voltada à geração de oportunidades e encaminhamento profissional da população que irá reunir mais de 1.700 vagas de emprego em diversas áreas de atuação. O evento será realizado das 9h às 12h, na Emefei Sérgio Augusto Mainini, na rua capitão Francisco Avato, 206, na Vila Santa Cecília.

Entre as oportunidades que serão ofertadas, estão vagas para atendimento ao público, telemarketing, auxiliar de produção, auxiliar administrativo, operador de máquina, logística, vendedor, operador de empilhadeira, motorista, serviços gerais, costureiro, fiscal, técnico de segurança, mecânico de manutenção automotiva e para diversos setores das áreas industrial e comercial.

O evento também terá oportunidades para estágio e vagas PCD. "A iniciativa busca aproximar empresas contratantes da população que procura inserção ou recolocação no mercado de trabalho, fortalecendo a geração de emprego e renda no município", ressalta a administração, em nota. Os interessados devem comparecer ao local com documentos pessoais e currículo atualizado.

Serviço

3º Emprega + Agudos

Data: 23 de maio (sábado)

Horário: 9h às 12h

Local: Emefei Sérgio Augusto Mainini, na rua Capirão Francisco Avato, 206, Vila Santa Cecília

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