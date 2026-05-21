Lins - A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), do Centro de Inteligência Policial da Delegacia Seccional de Polícia e da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Lins (102 quilômetros de Bauru), identificou e prendeu cinco homens e uma mulher, residentes nas cidades de Embu das Artes e Taboão da Serra, suspeitos de envolvimento em um roubo a residência ocorrido na cidade, no Jardim Arapuã, na madrugada do último dia 24 de fevereiro.
Na ocasião, quatro criminosos invadiram o imóvel, pulando o muro, e aguardaram a saída dos moradores para a área externa, momento em que as vítimas foram rendidas e tiveram seus bens subtraídos mediante ameaça com duas armas de fogo.
Após o crime, a Polícia Civil iniciou os trabalhos de investigação e, com o auxílio do Centro Integrado de Monitoramento da Guarda Civil Municipal (GCM), identificou possíveis veículos utilizados na ação.
"Durante as investigações, foi possível verificar que os autores praticaram roubos em outras cidades do Estado, como, por exemplo, na cidade de Santa Fé do Sul, onde utilizaram o mesmo modo de ação para realizar as subtrações", explica a corporação, em nota.
"Parte do grupo criminoso também retornou a Lins e praticou outro crime de roubo a residência na região central da cidade, em 11 de abril, ocasião em que foram presos em flagrante após perseguição realizada pela Polícia Militar", complementa.
Na continuidade do monitoramento do restante do grupo, os policiais civis identificaram a presença deles na cidade de Botucatu, onde eles acabaram presos no último dia 5 de maio na posse do veículo e de uma arma utilizados no crime cometido em fevereiro, em Lins.
No total, de acordo com a Polícia Civil de Lins, 12 pessoas estão presas e responderão pelos crimes de roubo, porte ilegal de arma de fogo, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e associação criminosa armada. Além de Lins, na região, eles teriam cometido roubos em São Manuel, Cafelândia e Areiópolis.