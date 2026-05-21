Lins - A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), do Centro de Inteligência Policial da Delegacia Seccional de Polícia e da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Lins (102 quilômetros de Bauru), identificou e prendeu cinco homens e uma mulher, residentes nas cidades de Embu das Artes e Taboão da Serra, suspeitos de envolvimento em um roubo a residência ocorrido na cidade, no Jardim Arapuã, na madrugada do último dia 24 de fevereiro.

Na ocasião, quatro criminosos invadiram o imóvel, pulando o muro, e aguardaram a saída dos moradores para a área externa, momento em que as vítimas foram rendidas e tiveram seus bens subtraídos mediante ameaça com duas armas de fogo.

Após o crime, a Polícia Civil iniciou os trabalhos de investigação e, com o auxílio do Centro Integrado de Monitoramento da Guarda Civil Municipal (GCM), identificou possíveis veículos utilizados na ação.