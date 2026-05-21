O Somos Vôlei Bauru deixa seus domínios neste sábado (23/5) e vai até Igaraçu do Tietê, na divisa com Barra Bonita, para jogo válido pela quarta rodada da Liga de Bauru – competição da AABR (Associação dos Árbitros de Bauru e Região). Com a formação 45+, o time enfrenta Igaraçu às 8h30, Assis às 9h30 e Itaí às 10h30. As partidas ocorrem no ginásio municipal José Antônio Varasquim. A entrada é gratuita.

Comandadas pelo técnico Carlos Lenta desde 2023, as jogadoras seguem invictas na competição em 2026 – e sem perdas de sets – com seus três elencos: 45+, 58+ e 68+. Em 2025, foram campeãs no 58+ e 68+, além de vice com o 45+.

Entre escolinha gratuita e grupo competitivo, o Somos Vôlei Bauru integra, atualmente, 70 mulheres na maturidade de Bauru e cidades vizinhas. Inclusivo, o projeto sustenta suas atividades com patrocínio de PCA Engenharia Térmica, Poloar Bauru, Onplay Comunicação Integrada e Marketing, Clínica Dra. Paula Zanoti, Oral Unic e Concilig. Apoio: Semel (Secretaria de Esportes e Lazer). Idealização: Associação Garra de Tigre. Mais informações: (14) 99145-0691.