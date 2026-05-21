Um homem de 24 anos foi preso em flagrante acusado de sequestrar as próprias filhas gêmeas, de apenas 1 ano e 4 meses, em Bofete (139 quilômetros de Bauru). O caso mobilizou a Polícia Militar, o Conselho Tutelar e a Polícia Civil de Botucatu nesta quarta-feira (20). Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito é ex-companheiro da mãe das crianças e já possuía medidas protetivas determinadas pela Justiça após denúncias de agressões, ameaças e descumprimento de ordem judicial.

De acordo com a Polícia Civil, a mãe das meninas relatou que o homem manteve um relacionamento de quatro anos com ela e que, recentemente, passou a agir de forma agressiva. Ela havia registrado ocorrência no último dia 5 de maio, solicitando medidas protetivas de urgência, que foram concedidas pela Justiça de Porangaba dois dias depois. A decisão determinava o afastamento do suspeito, proibia contato com a vítima e concedia guarda unilateral provisória das crianças à mãe.

Ainda conforme o registro policial, no último sábado (16), o investigado teria descumprido as medidas protetivas ao abordar a ex-companheira em uma lanchonete de Bofete, onde a agrediu com socos no rosto e fez ameaças de morte. Horas depois, ele teria ido até a residência da mãe da vítima, arremessado pedras no imóvel e exigido que as filhas fossem entregues. Temendo pela própria segurança, a mulher deixou Bofete e se refugiou na casa de uma amiga em Sorocaba. Porém, na segunda-feira (18), o homem teria convencido a avó materna das crianças a permitir que levasse as meninas ao mercado, prometendo devolvê-las no mesmo dia. Segundo a investigação, ele não retornou e desapareceu com as filhas.