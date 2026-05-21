Um homem de 24 anos foi preso em flagrante acusado de sequestrar as próprias filhas gêmeas, de apenas 1 ano e 4 meses, em Bofete (139 quilômetros de Bauru). O caso mobilizou a Polícia Militar, o Conselho Tutelar e a Polícia Civil de Botucatu nesta quarta-feira (20). Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito é ex-companheiro da mãe das crianças e já possuía medidas protetivas determinadas pela Justiça após denúncias de agressões, ameaças e descumprimento de ordem judicial.
De acordo com a Polícia Civil, a mãe das meninas relatou que o homem manteve um relacionamento de quatro anos com ela e que, recentemente, passou a agir de forma agressiva. Ela havia registrado ocorrência no último dia 5 de maio, solicitando medidas protetivas de urgência, que foram concedidas pela Justiça de Porangaba dois dias depois. A decisão determinava o afastamento do suspeito, proibia contato com a vítima e concedia guarda unilateral provisória das crianças à mãe.
Ainda conforme o registro policial, no último sábado (16), o investigado teria descumprido as medidas protetivas ao abordar a ex-companheira em uma lanchonete de Bofete, onde a agrediu com socos no rosto e fez ameaças de morte. Horas depois, ele teria ido até a residência da mãe da vítima, arremessado pedras no imóvel e exigido que as filhas fossem entregues. Temendo pela própria segurança, a mulher deixou Bofete e se refugiou na casa de uma amiga em Sorocaba. Porém, na segunda-feira (18), o homem teria convencido a avó materna das crianças a permitir que levasse as meninas ao mercado, prometendo devolvê-las no mesmo dia. Segundo a investigação, ele não retornou e desapareceu com as filhas.
Após a denúncia, equipes policiais iniciaram buscas e localizaram as crianças por volta das 17h30 desta quarta-feira em uma residência no Jardim Monte Mor, em Botucatu, casa da mãe do suspeito. O Conselho Tutelar foi acionado e entregou as meninas à mãe e à avó materna. Ao saber que as crianças haviam sido encontradas, o homem se apresentou espontaneamente em uma base da Polícia Militar em Bofete. Ele alegou que não houve sequestro e afirmou ter recebido autorização da avó materna para ficar com as meninas. Mesmo assim, recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de sequestro e cárcere privado.
A Polícia Civil ratificou a prisão e destacou no boletim a “gravidade concreta da conduta” e a “periculosidade evidenciada pelo indiciado”. O suspeito foi encaminhado à Central de Custódia de Botucatu, onde permanece à disposição da Justiça para audiência de custódia. A prisão preventiva também foi solicitada.