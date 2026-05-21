Em seu segundo dia de visita a Bauru, nesta quinta-feira (21) o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) entregou as obras de ampliação do Ambulatório de Especialidades e do Centro de Radiologia do Hospital das Clínicas (HC) de Bauru. A solenidade contou com a presença do secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva; do vice-governador Felício Ramuth, da prefeita Suéllen Rosim (PSD); do diretor-geral do Hospital das Clínicas, Júlio César Garcia Alencar, além de diretores, funcionários do HC e vereadores.

Durante o evento, o governador ressaltou que os investimentos no HC não vão parar até que o hospital esteja em pleno funcionamento. “Nós abrimos 140 leitos aqui no HC, daqui a pouco serão mais 45, e nós não vamos parar até que este hospital esteja funcionando em sua capacidade máxima. Nos próximos meses, serão entregues nove centros cirúrgicos que vão realizar mil cirurgias por mês. Isso vai ser muito importante para a assistência na região de Bauru. A gente vai continuar trabalhando para que este hospital continue sendo uma bênção na vida das famílias”, destacou Tarcísio.

De acordo com o diretor do HC, Júlio Alencar, a ampliação dos dois setores aumentará a oferta de exames de imagem para Bauru e região. “São 600 exames de imagem para Bauru e região, regulados pela Cross, incluindo ressonância magnética. Comemoramos também a expansão do ambulatório de especialidades. São 19 especialidades, incluindo gargalos crônicos da nossa região, como endocrinologia e neurologia pediátrica, que agora passam a atender no HC de Bauru. As obras de expansão do centro cirúrgico, com mais nove salas de cirurgia, e do serviço de hemodiálise estarão prontas no segundo semestre do ano”, informou o diretor.