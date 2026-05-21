Com foco em ampliar o acesso à qualificação profissional e incentivar o desenvolvimento técnico dos profissionais, a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Bauru (Assenag) promoverá, na próxima sexta-feira (29), a partir das 11h, a palestra gratuita sobre "Utilização correta de Resíduos de Construção Civil (RCC) em estradas rurais”. O conteúdo será ministrado pelo Engenheiro Wagner Augusto Pimenta e realizado no auditório da entidade.

A palestra é gratuita, aberta para associados e demais interessados na área. Mais informações pelo WhatsApp: (14) 99114-1710.

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