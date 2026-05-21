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NO DIA 29

Assenag promoverá palestra gratuita sobre resíduos de construção

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Assenag/Reprodução

Com foco em ampliar o acesso à qualificação profissional e incentivar o desenvolvimento técnico dos profissionais, a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Bauru (Assenag) promoverá, na próxima sexta-feira (29), a partir das 11h, a palestra gratuita sobre "Utilização correta de Resíduos de Construção Civil (RCC) em estradas rurais”. O conteúdo será ministrado pelo Engenheiro Wagner Augusto Pimenta e realizado no auditório da entidade.

A palestra é gratuita, aberta para associados e demais interessados na área. Mais informações pelo WhatsApp: (14) 99114-1710.

SERVIÇO

Palestra "Utilização correta de Resíduos de Construção Civil (RCC) em estradas rurais"

Data: 29 de maio (sexta-feira), a partir das 11h
Local: Sede da Assenag - rua Doutor Fuas de Mattos Sabino, 1-15, Jardim América

Evento gratuito. Mais informações através do telefone (14) 99114-1710.

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