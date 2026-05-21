A Fatec Bauru promoverá no próximo dia 30 de maio, das 8h às 13h, o “Sistemas Embarcados Day 2026”, evento gratuito e aberto à comunidade de Bauru e região voltado à disseminação do conhecimento tecnológico e ao incentivo à inovação nas áreas de sistemas embarcados, robótica, eletrônica, programação e inteligência artificial. Organizado pelo Polo de Robótica da Fatec Bauru em parceria com o Grupo de Robótica do Centro Paula Souza, com apoio da Mamute Eletrônica, o encontro contará com palestras, minicursos, exposição de projetos tecnológicos, atividades interativas e apresentações envolvendo tecnologias utilizadas tanto no ensino quanto no mercado de trabalho, como Arduino, ESP32, ESP32-CAM e Raspberry Pi.

Entre os destaques da programação está o pré-lançamento do livro do professor doutor Claudines Taveira Torres, intitulado “Inteligência Artificial transforme a sua Área de Atuação. Aliada ou Inimiga – Uma Fábula com prompts reais”.

O evento também abrirá espaço para que integrantes da comunidade exponham projetos tecnológicos desenvolvidos com Arduino, ESP32 e Raspberry Pi. Outra atração será o tradicional “Duelo de Bexigas”, atividade em que carrinhos controlados por aplicativos disputam partidas dentro de uma arena tentando estourar a bexiga do adversário.