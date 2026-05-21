Após as chuvas das últimas semanas, principalmente o temporal do último domingo (17), a base de um poste de iluminação pública voltou a ficar exposta na margem do Rio Bauru, na quadra 12 da avenida Nuno de Assis, no Centro.

A erosão levanta o alerta para um possível tombamento da estrutura, ao lado do Terminal Rodoviário, especialmente se novas chuvas fortes agravarem o avanço da borda. Não é a primeira vez que este mesmo poste apresenta derramamento de terra. A última ocorrência foi em novembro do ano passado.

O JCNET enviou a informação à Secretaria de Infraestrutura, por meio da assessoria de imprensa da prefeitura. A pasta deverá providenciar o reaterro do ponto afetado nos próximos dias.