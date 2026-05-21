Na manhã desta quarta-feira (20), a Câmara Municipal de Bauru realizou uma Audiência Pública, por iniciativa da vereadora Estela Almagro (PT), para debater as ações adotadas pela Prefeitura para garantir a segurança dos prédios municipais. A vereadora enfatizou, no encotnro, que as informações apresentadas naquele momento destoam de respostas que a Prefeitura lhe encaminhou recentemente, com dados sobre o andamento do processo.
"É com profunda preocupação e indignação que manifestamos nosso repúdio diante das contradições, da ausência de transparência e da utilização de informações inverídicas por parte do Governo Municipal de Bauru no debate público sobre a segurança e a proteção dos patrimônios públicos da cidade", afirma Estela.
Na abertura da audiência, Estela relembrou que no último dia 6 de março promoveu um primeiro encontro para discutir o tema. A parlamentar resgatou as informações apresentadas pela Administração Municipal na ocasião, as quais indicavam que a Secretaria Municipal de Governo tinha iniciado uma nova pesquisa de preços dos equipamentos previstos para o edital que vai contratar um sistema de monitoramento para 215 prédios municipais.
Estela argumentou que o Termo de Referência da licitação, que serve como base para o futuro edital (detalha o que será comprado ou contratado), foi assinado no dia 6 de março. Justamente a data em que promoveu a primeira audiência pública. O problema, de acordo com ela, é que naquele dia os representantes da Administração Municipal afirmaram que ainda estava em curso a fase de pesquisa de preços.
“Ele mentiu para mim. Isso é sério!”, afirmou Estela em alusão à fala do coordenador de Políticas Públicas de Segurança e Monitoramento da Prefeitura, o coronel da reserva Flávio Jun Kitazume. Para corroborar sua fala, a vereadora também procurou apontar que o processo apresenta outras incoerências. E exemplificou: “As pesquisas que supostamente levaram à formação desse termo é do dia 13 (de março). Como pode?”, indagou.
A parlamentar ainda mencionou reportagem veiculada na imprensa local. De acordo com Estela, as informações divulgadas pela Prefeitura dão a entender que o edital já estava pronto. “Eu estou pasma. Isso ainda está sendo estudado!”, enfatizou após os secretários municipais de Educação e Saúde afirmarem que ainda não foram consultados para tratar da disponibilidade orçamentária das pastas para financiar o sistema em seus prédios. Cristiano Zamboni e Everson Demarchi, em contrapartida, defenderam que essa fase ainda não chegou. “É a última etapa do processo”, disse Demarchi.
Dando por encerrada a audiência, Estela declarou: “Está uma confusão do tamanho do mundo”. E completou: “Já restabeleci a verdade e agora vou para o plano do conselho: isso precisa ser revisto”. Antes, no entanto, Cabo Helinho (PL) pediu que o Gabinete da prefeita dê atenção à situação e estipule um cronograma em torno da licitação. “Para que a gente tenha um norte e possa acompanhar e cobrar aquilo que estiver falho”, disse o vereador.
Além de Estela, que presidiu a reunião, estiveram no Plenário “Benedito Moreira Pinto” os vereadores Cabo Helinho (PL) e Junior Lokadora (Podemos); o chefe de Gabinete da Prefeitura, Leonardo Marcari; o secretário municipal de Educação, Nilson Ghirardello; o secretário municipal de Saúde, Márcio Cidade Gomes; o secretário municipal de Administração, Cristiano Zamboni; e o secretário municipal da Fazenda, Everson Demarchi.