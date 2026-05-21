Na manhã desta quarta-feira (20), a Câmara Municipal de Bauru realizou uma Audiência Pública, por iniciativa da vereadora Estela Almagro (PT), para debater as ações adotadas pela Prefeitura para garantir a segurança dos prédios municipais. A vereadora enfatizou, no encotnro, que as informações apresentadas naquele momento destoam de respostas que a Prefeitura lhe encaminhou recentemente, com dados sobre o andamento do processo.

"É com profunda preocupação e indignação que manifestamos nosso repúdio diante das contradições, da ausência de transparência e da utilização de informações inverídicas por parte do Governo Municipal de Bauru no debate público sobre a segurança e a proteção dos patrimônios públicos da cidade", afirma Estela.

Na abertura da audiência, Estela relembrou que no último dia 6 de março promoveu um primeiro encontro para discutir o tema. A parlamentar resgatou as informações apresentadas pela Administração Municipal na ocasião, as quais indicavam que a Secretaria Municipal de Governo tinha iniciado uma nova pesquisa de preços dos equipamentos previstos para o edital que vai contratar um sistema de monitoramento para 215 prédios municipais.