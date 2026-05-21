O programa Castra+São Paulo, iniciativa de castração pública e gratuita de cães e gatos , estará em Bauru entre os dias 24 e 28 de maio. A ação será realizada no Recinto Mello Moraes, localizado na avenida Comendador José da Silva Martha, s/n, no Jardim Ouro Verde. Promovido pelo Governo do Estado de São Paulo em parceria com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática, o programa integra a Agenda Nacional de Proteção, Defesa, Bem-Estar e Direitos Animais e já passou por 15 cidades paulistas. A iniciativa faz parte do Programa Nacional de Manejo Populacional Ético de Cães e Gatos. Serão mil vagas.

O objetivo é ampliar o acesso gratuito à castração, reduzir o número de animais abandonados e prevenir doenças, além de conscientizar a população sobre guarda responsável e combate aos maus-tratos. Os tutores interessados devem realizar inscrição pelo site oficial do programa: https://castramaissaopaulo.com.br/ Para concluir o cadastro, também é necessário emitir o RG Animal por meio do sistema SinPatinhas, do governo federal: https://sinpatinhas.mma.gov.br

Entre os pré-requisitos para a castração, os animais devem ter entre quatro meses e oito anos de idade, peso mínimo de 1,5 quilo e não podem estar desnutridos, desidratados ou imunocomprometidos. No caso das fêmeas, elas não podem estar gestantes nem amamentando. Segundo o programa, a castração traz benefícios à saúde e ao comportamento dos animais. Entre eles estão a prevenção de crias indesejadas, redução do risco de tumores mamários e testiculares, prevenção de doenças graves, diminuição de fugas e comportamentos agressivos, além do aumento da qualidade e da expectativa de vida dos pets.