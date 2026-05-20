Botucatu - A Polícia Civil de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), realizou nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (20) operação visando coibir o tráfico de drogas em um local conhecido como "escadão da avenida Vital Brasil', onde as casinhas da antiga Fepasa encontram-se ocupadas de maneira irregular.

A ação ocorreu após denúncia de moradores do entorno informando sobre intenso comércio de entorpecentes e aglomeração de pessoas em situação de rua na região.

Durante as diligências, uma mulher de 29 anos foi presa em flagrante com 34 papelotes de crack e R$ 816,00 e levada à Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise).