Botucatu - A Polícia Civil de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), realizou nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (20) operação visando coibir o tráfico de drogas em um local conhecido como "escadão da avenida Vital Brasil', onde as casinhas da antiga Fepasa encontram-se ocupadas de maneira irregular.
A ação ocorreu após denúncia de moradores do entorno informando sobre intenso comércio de entorpecentes e aglomeração de pessoas em situação de rua na região.
Durante as diligências, uma mulher de 29 anos foi presa em flagrante com 34 papelotes de crack e R$ 816,00 e levada à Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise).
Questionada pelos policiais civis e agentes, ela contou que teria vendido, apenas durante a noite, 120 papelotes de crack e que a movimentação de usuários no período foi grande.
Porém, não quis revelar quem seria o responsável por lhe pagar a comissão pela droga comercializada. A mulher permaneceu presa, à disposição da Justiça, aguardando a apresentação na audiência de custódia. Além de policiais civis da Dise, atuaram na operação equipes da Delegacia de Investigações Gerais (DIG).