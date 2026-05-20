Nesta quarta-feira (20), primeiro dia da 12.ª edição da Caravana 3D – Desenvolvimento, Dignidade e Diálogo, o governador Tarcísio de Freitas inaugurou oficialmente o novo prédio da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru, descerrou a placa da sede do núcleo integrado de perícias criminalísticas e médico-legais e entregou 25 novas viaturas para as Polícias Militar e Civil. O município também foi contemplado com R$ 22,4 milhões para obras de galerias pluviais.
A nova CPJ, localizada na avenida Rodrigues Alves, nº 20-20, na Vila Cardia, que contou com investimento de R$ 11,2 milhões, também foi palco da solenidade de inauguração dos núcleos de perícias criminalísticas e de perícias médico-legais de Bauru, construídos na avenida Engenheiro Luís Edmundo Carrijo Coube, 285, no Núcleo Geisel, com recursos da ordem de R$ 24,3 milhões.
Inicialmente, a agenda do governador previa a realização de cerimônias nos dois locais. Porém, uma manifestação promovida por dezenas de estudantes da Unesp de Bauru, em frente ao núcleo integrado de perícias, com o objetivo de pleitear mais recursos para a educação pública levou a equipe de governo de Tarcísio a unificar os dois atos no prédio da nova CPJ de Bauru.
A unidade, que funciona desde 1 de julho de 2025, beneficia diretamente os 394 mil habitantes de Bauru, além de 559 mil pessoas nos períodos noturnos, finais de semana e feriados, abrangendo também as 18 unidades policiais da sub-região. Com atendimento 24 horas, cobre uma área total de 8.530,5 km² e atende uma média de 2.000 ocorrências mensais de diversas naturezas.
Investimentos
No total, durante o primeiro dia da Caravana 3D em Bauru, o Governo de SP anunciou R$ 753 milhões em investimentos para a cidade e região. "Com a Caravana, colocamos em prática os três pilares de nossa gestão. O diálogo é a oportunidade de ouvir os municípios, entender as urgências e conhecer de perto as demandas da população. O desenvolvimento vem quando trazemos investimentos, recursos, obras e esperança para a região. E a dignidade chega quando entregamos saúde, educação e serviços públicos de qualidade para as pessoas”, afirmou o governador.
A saúde é um dos principais focos desta edição, com entregas que somam R$ 67,9 milhões. Entre os destaques, está o lançamento da pedra fundamental do AME de Jaú, com investimento de R$ 36 milhões. A cidade também recebeu o Espaço Saúde dos Comerciários “Dr. Juarez Carlos Baraúna”, viabilizado por convênio de R$ 1,35 milhão, sendo R$ 835 mil em recursos estaduais e R$ 517,2 mil de contrapartida municipal.
Em Lins, foi entregue a UBS Residencial São Francisco “Cilmar Machado dos Santos”, construída com aporte estadual de R$ 835 mil e voltada ao atendimento de cerca de 3,5 mil pacientes da região. Em Lençóis Paulista, o Hospital Nossa Senhora da Piedade recebeu R$ 22,3 milhões entre 2024 e 2025, por meio da Tabela SUS Paulista e emenda parlamentar, para a ampliação e modernização da unidade.
Outra entrega importante foi a ampliação da capacidade assistencial do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, com 17 novos leitos de enfermaria geral, viabilizados por investimento de R$ 205 mil por meio da Tabela SUS Paulista, que complementa em até cinco vezes os repasses federais do SUS para Santas Casas, hospitais filantrópicos e municipais.
A ocasião também marcou o descerramento da placa da Tabela SUS Paulista para os municípios da região. Com isso, cinco hospitais poderão receber até R$ 2,7 milhões anuais, conforme a produção assistencial. Entre 2024 e 2025, a região já recebeu R$ 67,9 milhões pelo programa. Nesta quinta-feira (21), serão anunciados R$ 30 milhões para ampliação e modernização do Hospital das Clínicas de Bauru, incluindo melhorias no ambulatório de especialidades, no centro de radiologia, no futuro centro cirúrgico e no novo setor de hemodiálise.
Infraestrutura
O Governo do Estado firmou ainda 40 convênios para melhoria da infraestrutura de 38 municípios, totalizando R$ 75,1 milhões. Os recursos serão destinados a obras de drenagem, galerias pluviais, asfaltamento, recapeamento, construção de equipamentos públicos e aquisição de caminhões. Entre os destaques, estão R$ 22,4 milhões para obras de galerias pluviais em Bauru e R$ 3 milhões para pavimentação em Boraceia.
O Governo de SP também autorizou a execução das obras de implantação do atracadouro de espera da eclusa de Bariri, na Hidrovia Tietê-Paraná, com investimento de R$ 65,5 milhões, financiados pelo BNDES e pelo Estado. Na área de saneamento, o Governo destinou R$ 318 milhões em investimentos entre 2026 e 2029 para obras de universalização em 16 municípios da região de Bauru, incluindo Lins (R$ 75,7 milhões), Piratininga (R$ 56,9 milhões), Agudos (R$ 44,3 milhões), Arealva (R$ 37,5 milhões) e Pederneiras (R$ 23,9 milhões), entre outras cidades atendidas pela Sabesp.
Educação
Na área da educação, a Caravana 3D promoveu R$ 29,3 milhões em investimentos para a região de Bauru. Entre as ações, estão o início do processo licitatório para reformas e ampliações em 10 escolas de nove municípios, com aporte de R$ 16,3 milhões, além do início de obras em 13 unidades escolares de oito cidades, com investimento de R$ 12,3 milhões.
Também foram anunciadas aquisições de equipamentos de tecnologia e segurança para Arealva e Cabrália Paulista, no valor de R$ 254,6 mil, e de mobiliário para Pederneiras, com R$ 418,8 mil. Em Jaú, houve ainda o descerramento da placa da Creche Escola Vereador Paulo Gambarini, em funcionamento desde 2023, com 150 vagas para crianças de zero a cinco anos.
Mais entregas nesta quinta-feira
Na área de infraestrutura viária, o Governo de SP entrega nesta quinta-feira (21) a duplicação de 22,3 quilômetros da rodovia Prefeito Américo Augusto Pereira (SP-333), em Guarantã. A obra recebeu investimento de R$ 145 milhões e incluiu novos dispositivos de retorno, construção de ponte sobre o rio Feio e alargamento da estrutura existente.
A comitiva também vai visitar o futuro Centro TEA Paulista de Bauru, primeira unidade conjunta de Centro TEA e Centro de Cidadania no interior paulista, com investimento de R$ 12 milhões e atendimento previsto para 39 municípios da região.
Caravana 3D
A Caravana 3D é uma iniciativa do Governo de São Paulo que percorre as regiões do estado para levar políticas públicas com foco nos três pilares da gestão: desenvolvimento, dignidade e diálogo. A proposta é fortalecer a articulação com os municípios, promovendo entregas e investimentos que considerem as necessidades locais e contribuam para a melhoria da qualidade de vida da população. A ação já passou pelo ABC, Alto Tietê, Ribeirão Preto, Campinas, Vale do Paraíba, São José do Rio Preto, Araçatuba, Marília, Sorocaba, Presidente Prudente e Itapeva.