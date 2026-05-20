Nesta quarta-feira (20), primeiro dia da 12.ª edição da Caravana 3D – Desenvolvimento, Dignidade e Diálogo, o governador Tarcísio de Freitas inaugurou oficialmente o novo prédio da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru, descerrou a placa da sede do núcleo integrado de perícias criminalísticas e médico-legais e entregou 25 novas viaturas para as Polícias Militar e Civil. O município também foi contemplado com R$ 22,4 milhões para obras de galerias pluviais.

A nova CPJ, localizada na avenida Rodrigues Alves, nº 20-20, na Vila Cardia, que contou com investimento de R$ 11,2 milhões, também foi palco da solenidade de inauguração dos núcleos de perícias criminalísticas e de perícias médico-legais de Bauru, construídos na avenida Engenheiro Luís Edmundo Carrijo Coube, 285, no Núcleo Geisel, com recursos da ordem de R$ 24,3 milhões.

Inicialmente, a agenda do governador previa a realização de cerimônias nos dois locais. Porém, uma manifestação promovida por dezenas de estudantes da Unesp de Bauru, em frente ao núcleo integrado de perícias, com o objetivo de pleitear mais recursos para a educação pública levou a equipe de governo de Tarcísio a unificar os dois atos no prédio da nova CPJ de Bauru.