Barra Bonita - A Delegacia de Barra Bonita (68 quilômetros de Bauru) demonstrou uma pronta resposta e atuação eficaz no enfrentamento à violência doméstica ao intervir rapidamente e prender em flagrante, na manhã desta quarta-feira (20), um homem de 39 anos suspeito de agredir a ex-companheira, de 40 anos, fraturando o dedo dela, e também o filho e a mãe da vítima, de 11 e 68 anos, que tentaram impedir o ato de violência.

Durante diligência, a equipe tomou ciência de que o autor descumpriu medida protetiva de urgência vigente, invadiu a residência da ex-companheira e passou a agredi-la fisicamente, mesmo ciente das determinações judiciais. A mulher teve um dedo fraturado em virtude das agressões, ao que tudo indica, com o uso de um escapamento de moto, e necessitou de atendimento médico, sendo amparada pelas forças policiais e rede de proteção.

Durante a agressão, a mãe da vítima, uma idosa de 68 anos, tentou intervir para proteger a filha e também acabou sofrendo agressões. O filho da mulher, uma criança de 11 anos, foi igualmente atingido ao tentar cessar o conflito. Diante da gravidade da situação, a Polícia Civil localizou o suspeito, que foi preso em flagrante, sem direito à fiança, e teve a prisão preventiva solicitada à Justiça, e garantiu a proteção integral das vítimas.