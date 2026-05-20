O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), a primeira-dama Cristiane Freitas e secretários estaduais estiveram em Bauru nesta quarta-feira (20) durante a Caravana 3D (Desenvolvimento, Diálogo, dignidade), que foi realizada no Garden Eventos. No evento, que reuniu prefeitos das 39 cidades da região administrativa de Bauru, Suéllen Rosim (PSD) entre eles, Tarcísio anunciou investimentos de aproximadamente R$ 650 milhões para municípios do Interior paulista. Os recursos serão destinados a obras de infraestrutura, saneamento básico, mobilidade, esporte, saúde e construção de equipamentos públicos.

Durante o discurso, o governador destacou a assinatura de 40 convênios voltados a obras nas cidades da região. Segundo ele, os investimentos contemplam reformas e construções de unidades de saúde, escolas, áreas esportivas, sistemas de lazer, pavimentação e melhorias urbanas. Tarcísio afirmou que os recursos têm como objetivo fortalecer os municípios e ampliar a qualidade de vida da população. “São demandas importantes que trazem benefícios diretos para as pessoas”, declarou.

Entre os anúncios feitos pelo governador está um pacote de aproximadamente R$ 400 milhões para obras de saneamento básico em cidades da região. Municípios como Agudos, Arealva, Avaí, Bocaina, Cafelândia, Lins e outras cidades devem receber investimentos para ampliação e modernização dos sistemas. Outro destaque citado foi o aporte de cerca de R$ 65 milhões em projetos de transporte sustentável e infraestrutura logística, incluindo melhorias ligadas ao sistema hidroviário e ao transporte regional.