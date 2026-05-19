Botucatu - O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) da Universidade Estadual Paulista (Unesp) aprovou, nesta terça-feira (19), em última instância, ampliação do número de vagas do curso de graduação em Medicina da Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB). A decisão histórica altera o limite de ingressantes da instituição pela primeira vez desde a sua criação, em 1963.
Com a aprovação definitiva, o curso saltará das atuais 90 para 120 vagas anuais. A expansão ocorrerá de forma gradual e escalonada para garantir a manutenção da excelência acadêmica e adequação da estrutura hospitalar e de ensino. O cronograma prevê a incorporação de 15 novas vagas a partir de 2027 e outras 15 a partir de 2029. A mudança já passa a valer para o próximo vestibular.
De acordo com a Unesp, a medida atende a uma diretriz da Reitoria da universidade para ampliar o acesso ao ensino superior público e reforça o compromisso social da instituição com a saúde coletiva. O diretor da FMB, professor Carlos Magno Castelo Branco Fortaleza, celebrou o resultado. "Esta aprovação é um marco que vai além dos muros da universidade", declarou.
"Ao expandir o curso de Medicina, a FMB responde diretamente a um clamor da sociedade por mais médicos e consolida o protagonismo da Unesp no estado de São Paulo. A expressiva votação favorável demonstra a união e a coragem da nossa comunidade acadêmica em abraçar um projeto que torna o ensino superior público ainda mais inclusivo, abrangente e relevante para a população".
O vice-diretor da FMB, professor Pedro Luiz Toledo de Arruda Lourenção, relembrou os desafios da fundação em 1963, quando o curso já formava 90 médicos mesmo com um hospital inacabado, e reforçou o papel atual da expansão. "Mostra o quanto a universidade pública está disposta a continuar formando profissionais altamente capacitados para o Sistema Único de Saúde (SUS), para o nosso estado e nosso país", afirmou.
Expansão planejada
A proposta foi amplamente debatida por uma comissão especial presidida pelo professor Roberto Antonio de Araújo Costa, coordenador do Conselho do Curso de Graduação em Medicina (CCGM).
O projeto recebeu pareceres favoráveis do Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP), do Conselho do Curso e passou pelo crivo das Congregações da FMB — onde foi aprovado por maioria esmagadora de 24 votos a favor, apenas 1 contrário e 2 abstenções — e do Instituto de Biociências de Botucatu (IBB), antes da deliberação final no Cepe.
"Esse era um desejo antigo da comunidade. Dizemos sim agora porque reunimos as condições necessárias para fazer frente a esse aumento de maneira planejada. Foi uma decisão bem pensada, amparada em estudos de viabilidade técnica, pedagógica e de infraestrutura", destaca o professor Roberto Antonio de Araújo Costa.
Sobre a FMB
Fundada em 1963, a FMB é reconhecida nacionalmente pela excelência na formação de profissionais médicos e de enfermagem, destacando-se pela forte atuação em pesquisa científica e pela assistência de alta complexidade prestada à população por meio de suas parcerias hospitalares e de saúde pública.