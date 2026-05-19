Botucatu - O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) da Universidade Estadual Paulista (Unesp) aprovou, nesta terça-feira (19), em última instância, ampliação do número de vagas do curso de graduação em Medicina da Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB). A decisão histórica altera o limite de ingressantes da instituição pela primeira vez desde a sua criação, em 1963.

Com a aprovação definitiva, o curso saltará das atuais 90 para 120 vagas anuais. A expansão ocorrerá de forma gradual e escalonada para garantir a manutenção da excelência acadêmica e adequação da estrutura hospitalar e de ensino. O cronograma prevê a incorporação de 15 novas vagas a partir de 2027 e outras 15 a partir de 2029. A mudança já passa a valer para o próximo vestibular.

De acordo com a Unesp, a medida atende a uma diretriz da Reitoria da universidade para ampliar o acesso ao ensino superior público e reforça o compromisso social da instituição com a saúde coletiva. O diretor da FMB, professor Carlos Magno Castelo Branco Fortaleza, celebrou o resultado. "Esta aprovação é um marco que vai além dos muros da universidade", declarou.