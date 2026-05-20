O professor Pedro Grava Zanotelli, uma das pessoas mais respeitadas da educação e da vida intelectual de Bauru, morreu nesta quarta-feira (20), aos 95 anos. A notícia gera grande comoção entre ex-alunos, colegas, amigos e instituições de ensino da cidade, onde construiu uma trajetória marcada pela dedicação ao ensino, à administração e à produção cultural. Ele era viúvo de Dona Ruth e deixa os filhos João e Cibele. O local e horários do velório e sepultamento esão sendo definidos pela família. Informaremos em breve.

Pedro Grava Zanotelli teve forte atuação na formação acadêmica e profissional de gerações de estudantes, especialmente na área de Administração. Foi um dos pioneiros do curso de Administração da Instituição Toledo de Ensino (ITE), integrando a primeira turma da graduação criada em 1969 e, posteriormente, tornando-se professor e diretor do curso por quase três décadas.

Além da carreira acadêmica, também teve importante participação no jornalismo regional e na vida pública de Bauru. Foi secretário da Administração da Pefeitura de Bauru no início da década de 1990. Em entrevistas e relatos históricos, Zanotelli recordava sua atuação como redator de jornais do Interior paulista e colaborador de importantes veículos de comunicação da cidade, entre eles o Jornal da Cidade e JCNET, onde publicou centenas de artigos ao longo da vida. Era filiado à Ordem dos Velhos Jornalistas do Brasil.